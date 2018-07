L'essentiel du Pays d'Auge dans le Petit futé Cabourg - Pays d'Auge

Des guides de voyage pour aller à l'essentiel, c'est ce qu'offre Le Petit Futé Normandie Cabourg - Pays d'Auge, dans la Collection Carnets de Voyage et ses 144 pages destinés à tous les voyageurs qui partent en week-ends, courts séjours ou même en voyage et qui recherchent un guide illustré qui propose des bonnes adresses, des bons plans et toutes les meilleures choses à faire dans un court séjour. L'essentiel dans un format pratique, à emmener partout.

Le Pays d'Auge à l'honneur

Les plus beaux endroits du Pays d'Auge sont à l'honneur dans cette édition du Petit futé, à commencer par l'un des plus beaux villages de France : Beuvron-en-Auge. La cote fleurie et ses célèbres villages est également à l'honneur. Le Petit Futé invite également à sortir des sentiers battus, à découvrir des adresses qui jusqu'alors ne se transmettaient qu'entre initiés. Églises, pressoirs, lavoirs, restaurants, producteurs locaux, animations et chemins peu empruntés, divers endroits presque secrets.

