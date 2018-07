Ajaccio-Le Havre : la Ligue et le Comité régional olympique soutiennent le HAC

Le match Ajaccio - Le Havre (Seine-Maritime) n'a toujours pas rendu son verdict définitif, loin de là ! Un mois et demi après la victoire contestable et contestée des Corses en barrages vers la Ligue 1, le dimanche 20 mai 2018, le club normand poursuit les démarches pour faire reconnaître les erreurs commises en amont et pendant la rencontre. Le vendredi 6 juillet 2018, les Ciel et Marine ont reçu le soutien commun de deux entités qui ne s'étaient pas encore exprimées dans ce dossier : le Comité régional olympique et sportif (Cros) et la Ligue de football de Normandie.

"Rétablir l'équité sportive"

Par le biais d'une lettre cosignée par leurs deux présidents respectifs, Nicolas Marais et Pierre Leresteux, les deux instances sportives régionales demandent aux conciliateurs sportifs du Comité national olympique du sport français de rendre une décision juste.

En s'appuyant sur la décision prise par commission d'appel de la LFP et sur les déclarations de la ministre des Sports, Laura Flessel, ils demandent au CNOSF de donner "une suite favorable à la requête du club du Havre pour lui rendre justice en rétablissant l'équité sportive". Battus aux tirs au but, les Havrais demandent à obtenir la victoire sur tapis vert. Si le CNOSF n'accède pas à cette requête, le club pourrait ensuite déposer un recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).