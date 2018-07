Social: Macron recevra syndicats et patronat le 17 juillet

Tendance Ouest a écrit :

Nouvelle recrue au HAC Handball

Vendredi 6 juillet 2018, le HAC Handball (Le Havre en Seine-Maritime) annonce une nouvelle recrue pour la saison 2018-2019 de D2F. Marie Gagez, joueuse du club de Colombelles (Calvados), rejoint les ciel et marine pour une saison. L'arrière française est âgée de 30 ans. "J'avais pour ambition de jouer de nouveau en D2F. Je suis contente de me lancer dans une nouvelle aventure avec le HAC Handball. C'est le club féminin qui représente la région Normandie avec une histoire et des ambitions", explique la joueuse. Premier match pour les havraises : le samedi 8 septembre 2018 contre Noisy-le-Grand.

11h03