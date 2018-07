L'hélicoptère de la Marine nationale aux fêtes de la mer de Fécamp

À l'occasion des fêtes de la mer à Fécamp (Seine-Maritime) du samedi 7 au dimanche 8 juillet 2018, le Dauphin de service public de la Marine nationale réalisera une démonstration d'hélitreuillage avec la SNSM de Fécamp, samedi 7 juillet dans l'après-midi. Le public pourra également visite l'engin.

Programme

• 13h45 : atterrissage de Dauphin.

• 15 heures : début de la démonstration dans l'avant-port.

• 15h45 : visite de Dauphin et de la vedette de la SNSM jusqu'à 17 heures.



Dauphin : un hélicoptère de secours

Dauphin, l'hélicoptère de la Marine nationale, dépend de la Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Il est basé au Touquet (Pas-de-Calais). Il peut intervenir sur l'ensemble du littoral Normand et de la mer du Nord. Ses principales missions sont la recherche et le sauvetage en mer, l'assistance aux navires et la surveillance des pêches ou de la navigation commerciale. L'équipage d'un Dauphin se compose de deux équipes de six personnes dont deux pilotes, un mécanicien, un plongeur et selon les besoins des médecins, pompiers, des infirmiers ou des plongeurs supplémentaires.