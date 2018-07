Accident dans le Calvados : une femme tuée, deux enfants gravement blessés

Que s'est-il passé, jeudi 5 juillet 2018 peu après 17h30 sur la RD524, à hauteur de Vire (Calvados) ? La conductrice d'un véhicule qui circulait en direction de Tinchebray (Orne) en a perdu le contrôle. Âgée de 33 ans, elle n'a pas survécu à l'accident.

Deux enfants gravement blessés

À l'intérieur du véhicule, une adolescente de 14 ans et une petite fille d'un an. Les deux enfants ont été gravement blessés et se trouvaient, à l'heure où nous écrivons ces lignes, en état d'urgence absolue.

L'hélicoptère de la Sécurité civile, Dragon 50, a été dépêché sur place.

Une enquête de gendarmerie doit maintenant déterminer dans quelques circonstances le drame a pu se produire.