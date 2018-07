Dans une commune de la Manche, des caméras contre le vandalisme

Moyon est une petite commune d'un peu plus de 1500 âmes, près de Saint-Lô (Manche), agréable à vivre avec ses commerces de proximité.

Mais cet aspect bucolique est terni depuis plusieurs mois par des actes d'incivilités et de vandalismes, ce qui a conduit la municipalité à déposer deux plaintes classées sans suite.

Des jeux d'enfants déboulonnés

Canalisations des toilettes publiques arrachées, projecteurs extérieurs de l'église cassés, tessons de bouteilles jonchant les abords de la tribune du stade municipal.

Plus grave encore, des jeux d'enfants dans le square, au pied de l'église ont été parfois déboulonnés.

Des actes graves pour le maire, Gilles Beaufils, qui a donc fait installer des caméras.

Coût de la tranquillité 15 000 euros pour la commune, des caméras installées dans les lieux recevant du public et cibles d'actes de dégradations. La commune qui poursuit l'aménagement du square avec de nouveaux jeux pour les enfants et la pose de garde-corps, un lieu ou se retrouvent enfants parents et grands-parents, un lieu de vie important du bourg.