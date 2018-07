Quand le hoverboard rencontre le roller : Segway présente ses e-Skates

Le fabricant décrit "un objet parfait pour la jeune génération, qui ose se démarquer et créer de nouvelles tendances", dans son communiqué.

Légers, petits et transportables, ces e-Skates ont un potentiel pratique et amusant. À la différence des rollers classiques, les Drift W1 ne s'attachent pas aux pieds. Ces rollers auto-stabilisés sont équipés d'une semelle anti-dérapante qui accueille la chaussure. Éviter un accident ou ranger le tout dans un sac devient plus facile.

Conçue en s'appuyant sur 800 brevets, la technologie de Segway surveillera le centre de gravité de l'utilisateur. La marque assure qu'elle a fait de la sécurité sa priorité. Ses e-Skates ont obtenu "plusieurs certifications internationales". Ils répondent notamment aux normes UL and CE.

Jusqu'ici, le fabricant a révélé peu d'informations quant aux spécifications, au prix ou la disponibilité des Segway Drift W1 sur le marché. Une conférence de presse programmée à Los Angeles le 24 juillet permettra d'en savoir davantage. De plus, les e-Skates seront présentés au salon allemand IFA 2018, qui se tiendra du 31 août au 5 septembre à Berlin.