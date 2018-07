Quel est donc ce mystérieux terminal pliable sur lequel travaille Microsoft ?

Selon l'ensemble des brevets déposés par Microsoft et compilés par The Verge, l'appareil disposerait de deux écrans qui pourraient être accolés afin d'en former un plus grand, selon les usages. Le tout serait pliable afin de pouvoir tenir dans une (grande) poche. Dans la plus pure tradition Surface, un stylet pourrait accompagner le tout pour faciliter les prises de notes.

Il pourrait donc en résulter un appareil hybride, entre le smartphone, lorsqu'il est refermé, et la tablette, une fois ouvert. Il s'agirait toutefois d'un pari risqué pour Microsoft, totalement débordé aujourd'hui sur le marché du mobile par Google et Apple.

Même si le projet parait bien avancé, absolument aucune information officielle n'a encore filtrée et pour l'instant aucun média n'a publié la moindre caractéristique technique concernant ce futur terminal. Il pourrait cependant être officiellement lancé d'ici la fin 2018.

A noter enfin qu'Andromeda excite la curiosité de nombreux designers qui n'hésitent pas à mettre en ligne leur propre vision du produit.