Départs en vacances : les prévisions route de ce week-end en Normandie

Les grands axes routiers de France seront très empruntés avec le début officiel des congés scolaires ce week-end du samedi 7 et du dimanche 8 juillet 2018 selon bison-fûté. La circulation sera dense sur la plupart des grands itinéraires en direction du sud et des régions côtières du pays. Les vacances ont également déjà commencé pour les Belges et débutent pour les Néerlandais qui profitent souvent du soleil du sud de la France à cette période. Dans le sens des départs, Vendredi 6 juillet est classé orange au niveau national et rouge en Île-de-France. Samedi 7 juillet est classé orange au niveau national et rouge en Île-de-France. Dimanche 8 juillet est classé vert au niveau national et orange en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les prévisions de circulation en France le week-end du samedi 7 et du dimanche 8 juillet 2018. - Julien Hervieu

Du Vert en Normandie

Vendredi 6 juillet et samedi 7 juillet 2018, si la Normandie ne présentera pas de difficultés majeures de circulation sur les principaux axes routiers mais l'ensemble de la région sera en orange dans le sens des départs et en vert dans le sens des retours. Les départs se feront principalement en fin d'après-midi et dans la soirée le vendredi et en début de matinée le samedi.

Du vert en Normandie le vendredi 6 juillet 2018. - Julien Hervieu

Du vert en Normandie le samedi 7 juillet 2018. - Julien Hervieu

Dimanche 8 juillet 2018, la Normandie est classée en vert dans le sens des départs ainsi que dans le sens des arrivées.

Du vert en Normandie le dimanche 8 juillet 2018. - Julien Hervieu