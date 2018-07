France : le patron du groupe chinois HNA meurt en se faisant prendre en photo

Tendance Ouest a écrit :

Orages : 56 interventions dans le Calvados

Soirée agitée dans le ciel du Calvados : 56 interventions en un peu plus de trois heures pour les pompiers, en 17 heures et 20h40, le mardi 3 juillet 2018. La faute aux orages, qui ont entraîné des inondations de caves et de sous-sol, des infiltrations dans les toitures… Les secteurs les plus impactés sont ceux d'Eterville, Bretteville sur Odon, Cabourg et Dives-sur-Mer. Toute la Normandie, à l'exception de la Manche, est maintenue en vigilance jaune ce mercredi matin.

09h07