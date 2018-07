Découvrez ce qui se cache derrière les barbares au musée de Normandie

Si vous faites un tour du côté du musée de Normandie à Caen (Calvados), vous replongerez en quelques instants au temps des Mérovingiens à travers une exposition et plus de 900 objets illustrant plus de quatre siècles d'histoire. Des objets pour la plupart inédits et qui permettent de connaître plus précisément quel véritable rôle ont joué les barbares dans ce que l'on a qualifié de transition entre le monde romain et le Moyen Âge.

Mais qui sont ces barbares ?

Le mot barbare évoque évidemment des brutes sauvages mais l'exposition s'attache à apporter des réponses différentes. Deux publications la complètent ainsi que des visites, des conférences, des animations qui vont parfois à l'encontre des idées reçues.

Pratique. Jusqu'au dimanche 6 janvier 2019 dès 9h30 au Musée de Normandie. 5,50€.