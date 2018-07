Manche : 3ème édition du Barneville-Carteret Gliss'Festival

Le Gliss Festival, festival de sports de glisse de Barneville-Carteret revient pour une 3e édition les samedi 21 et dimanche 22 juillet 2018 avec toujours plus de spectacles et d'animations.

Le boulevard maritime et Barneville-Plage vont prendre des airs de plage californienne et se transformer en capitale de la culture glisse pour toute la famille !

Cette année encore, les meilleurs riders du moment viennent faire le show à Barneville, Thomas Laisné de l'association Maunakéa en charge de l'organisation

Il est également possible de s'initier à de nombreuses disciplines. Des enfants aux parents, le Barneville Carteret Gliss' Festival permet à tous découvrir les joies de la Glisse.

Plus d'infos sur glissfestival.fr