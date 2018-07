Éclat(s) de rue bientôt de retour à Caen

L'été, c'est la saison des Arts de la rue à Caen (Calvados) et l'événement éclat(s) de rue est à l'image de celle-ci. En effet, à partir du jeudi 12 juillet 2018, une centaine de spectacles sont programmés dans bon nombre de rues de la ville.

Théâtre de rue, danse, art du cirque, spectacle équestre et magie nouvelle… Tout aura lieu à côté de chez vous ! En tout, l'événement éclat(s) de rue accueillera près de 275 artistes.

Des free runners sur les murs de la Grâce de Dieu

Et c'est du côté de la Grâce de Dieu que tout commence ce jeudi 12 juillet 2018 ! Le duo fantaisiste et clownesque Mundo costrini présentera son spectacle The crazy mozarts, qui sera suivi à 20 heures d'un numéro de cirque acrobatique réalisé par la Fabrique Royale. C'est le premier Eclat. Elle fera sur les murs du quartier ou le mobilier urbain d'impressionnantes démonstrations de Yamakasi sous forme de déambulation géante. Un show qui fait suite à 15 jours de résidence sur place.

La soirée sera clôturée par un spectacle musical burlesque des frères Jacquard.

Le programme détaillé est à retrouver ici.

Pratique. Les jeudis et vendredis du 12 juillet au 1er septembre 2018. Spectacles gratuits.