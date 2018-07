À Caen, Arnaud Marie, se déplace pour réparer votre vélo

Les balades à vélo avec son père autour de Vire (Calvados) dès son plus jeune âge ont donné à Arnaud Marie, le goût de la bicyclette. "Je ne savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie mais je savais que je voulais travailler dans le sport". Après avoir travaillé dans des magasins de locations de vélos, il a décidé de franchir le pas et de lancer son activité : l'Amicyclette.

Faciliter les réparations

Avec sa camionnette de 27m3, qu'il a aménagée en atelier de réparation avec des pièces détachées, il se déplace dans Caen et l'agglomération pour réparer les vélos à domicile. "Je me suis rendu compte que c'était difficile pour les gens de se déplacer avec leur vélo à réparer, de rabaisser les sièges des voitures, enlever les roues, trouver un sens dans lequel mettre le vélo".

Réglage de freins, changement de chambre à air, le trentenaire propose un devis gratuit. "Le diagnostic prendre entre cinq et dix minutes et la réparation entre 15 minutes et une heure, ça dépend".

Prochaine étape pour le jeune entrepreneur : se déplacer sur les marchés pour de la réparation express.

Pratique. contact sur la page Facebook : l'Amicyclette