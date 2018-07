Cher annonce la sortie d'un nouvel album pour septembre

Il s'agirait du premier opus de l'artiste américaine depuis son 25e disque, "Closer to the Truth" sorti en 2013, sur lequel figurait le single "Woman's World".

Cher débute dans les années 60 en duo avec son mari Sonny et le tube "I got you babe". Elle devient par la suite une star planétaire en solo. Elle cumule une carrière de chanteuse (plus de 100 millions d'albums vendus dans le monde) et une d'actrice, qui lui a notamment rapporté un Oscar et un prix d'interprétation à Cannes.

Cher fera d'ailleurs une apparition dans la comédie musicale "Mamma Mia ! HereWe Go Again" qui sortira le 25 juillet au cinéma.