Penélope Cruz, nouvelle ambassadrice de la maison Chanel

Penélope Cruz devrait faire partie de la poignée d'invités prestigieux présents au défilé haute couture de la marque française, programmé ce mardi 3 juillet à Paris.

Les icônes de mode et du cinéma semblent avoir la cote auprès de la maison de la rue Cambon. Après Keira Knightley, Kristen Stewart, et plus récemment Margot Robbie, c'est au tour de Penélope Cruz de devenir l'une des ambassadrices de la maison Chanel.

L'actrice espagnole prêtera notamment ses traits à la prochaine campagne de la marque, consacrée à sa collection Croisière. Le tout bien évidemment immortalisé par le grand couturier et photographe Karl Lagerfeld.

Nommée à trois reprises aux Oscars pour ses rôles dans "Volver", "Nine", et "Vicky Cristina Barcelona", elle décroche le très convoité trophée en 2009. La brune pétillante s'est également illustrée dans "Pirates des Caraïbes : La Fontaine de jouvence" et "Bandidas".

Egérie Lancôme depuis de nombreuses années, Penélope Cruz a également pris la pose pour de nombreuses marques de mode, dont Loewe et Mango.