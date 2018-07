Manche : l'urgentiste Patrick Pelloux soutient l'action des médecins

Ils ont voulu frapper les esprits, samedi 30 juin 2018. À Granville, le "collectif des médecins de la Manche" a organisé un "die-in", une manifestation couchée, cours Jonville, à quelques pas du marché.

Pelloux en soutien

Cette centaine de médecins, installés dans le centre et le sud-Manche, protestent contre la fermeture du Smur (Service mobile d'urgence et de réanimation) secondaire de l'hôpital Avranches/Granville depuis le lundi 2 avril 2018, le dernier de la Manche, et demandent sa réouverture. "Nous sommes le seul département de France de cette taille dans une telle situation" soulignent-ils. Les médecins normands sont soutenus dans leur combat par l'urgentiste Patrick Pelloux, ancien chroniqueur de Charlie Hebdo, qui avait fait le déplacement, samedi 30 juin 2018.

Maintenir les urgences

Parmi les revendications également, le maintien des Smur principaux et des services d'urgences actuels de Granville, Coutances et Saint-Hilaire-du-Harcouët. À Valognes, où un apéritif revendicatif a eu lieu samedi, c'est la réouverture des urgences, ou à minima l'ouverture 24h/24 et sept jours sur sept du Centre de soins non programmés (CNSP), qui est demandée.

Dans cette commune, les urgences ont fermé il y a deux ans, à l'été 2016. Le centre de soin a été mis en place pour des consultations médicales rapides, des examens radiologiques ou la mise en place de plâtre. Il sera ouvert pendant l'été, du lundi au vendredi de huit heures à 18h30.