[Vidéo] - Une tour du château de Saint-Sauveur-le-Vicomte en feu

Tendance Ouest a écrit :

Sénatoriale dans l'Orne : Nathalie Goulet appelle à voter Alain Lambert

Après Bertrand Maréchaux, qui a annoncé ne pas être présent au deuxième tour et qui appelle à ne pas voter Vincent Segouin, la sénatrice UDI Nathalie Goulet apporte son soutien à Alain Lambert. "C'est le candidat qui est le plus proche des valeurs du centre, c'est évidemment le plus compétent, immédiatement opérationnel ! Et non inféodé à un parti politique, explique-t-elle, avant de préciser : L'Orne lui doit beaucoup. Moi je ne lui dois rien, mais en toute connaissance de cause et objectivement c'est le meilleur sénateur pour constituer avec moi un binôme efficace pour l'Orne. C'est donc sans état d'âme que j'appelle à voter Alain Lambert."

14h14