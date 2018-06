Soleil : les meilleurs spots des Normands

Le week-end est là et le soleil aussi: c'est le moment d'en profiter. Par forte chaleur on évitera la ville et les lieux trop touristiques pour préférer le grand air. Les critères de ce top 10: dépaysement, fraicheur, unanimité sur les réseaux sociaux et paysages époustouflants.

1. Marais-Vernier - Eure - (Faune, Flore)

2. Cabourg - Calvados- (Proust, mer, cité balnéaire)

3. Fermanville et le val de Saire - Manche - (Mer, authenticité et fraicheur)

C'était il y a deux jours, lors d'une promenade au bord de la mer à Fermanville, dans le Cotentin. Elle est pas belle, ma Normandie ? ☀️📸#cestbeaulamanche pic.twitter.com/siFLChoz9j — Aymeric 🌍 (@Aymeric_PICOT) 26 juin 2018

4. Veules-les-Roses - Seine-Maritime - (L'un des plus beaux villages de France, le plus petit fleuve de France)

Veules-les-Roses labellisée "Plus beaux village de France". - Gilles Anthoine

5. Bagnoles de l'Orne (Station thermale)

6. La Grande cascade de Mortain - Manche- (Plus grande cascade de l'Ouest, forêt)

7. Yport et les Valleuses - Seine-Maritime (Mer, nuances impressionnistes)

Étretat Yport par la côte sous le soleil ...franchement une belle balade à travers les valleuses... #normandie pic.twitter.com/bKKk1Za61D — Olivier P (@opinet76) 7 mai 2018

8. Nez de Jobourg - Manche- (Mer, paysages sauvages et fraicheur)

Nez de Jobourg cap de la Hague - Célia Caradec

9. Granville et les chemins de douaniers - Manche - (Mer, couchers de soleil, et nature)

Coucher de soleil sur Granville - Maÿlis Leclerc-de-Sonis

10. Villequier et les boucles de la Seine - Seine Maritime - (Eau, relief et ... Victor Hugo)