Caen : un nouveau local avant la fin de l'année pour la Coop 5 pour 100

Le mois de juillet 2018 s'annonce chargé pour les salariés et les coopérateurs de la Coop 5 pour 100. La société coopérative installée au 20 cours Montalivet à Caen (Calvados), va déménager au 33 route de Trouville. Le bail doit être signé au début du mois. Le nouveau lieu de 1 000m2 va permettre de mieux agencer l'espace. 250m2 seront dédiés au stockage des objets apportés par les Caennais et qui sont ensuite retapés et recyclé dans la ressourcerie avant d'être revendu dans le magasin à des prix attractifs. "Nous aurons aussi un vrai espace pour une cantine et une épicerie ce qu'on ne peut pas faire dans notre lieu actuel puisque nous n'avons qu'une seule arrivée d'eau et pas de chambre froide, explique en souriant Valérie Levilland salariée de la Coop, nous allons travailler dans de bonnes conditions".

Là où les objets et meubles sont actuellement stockés à même le sol, des aménagements de stockage sur trois niveaux seront également prévus. "Le local est absolument vide donc nous pouvons le moduler comme nous le souhaitons. Il sera vraiment adapté à nos activités".

Une campagne de souscription lancée

Les salariés espèrent ouvrir le lieu en novembre prochain. Le total des investissements s'élève à 303 000 euros. À cela doivent s'ajouter 50 000 euros de trésorerie pour le démarrage de l'activité et les premiers stocks. La Coop 5 pour 100 a obtenu des fonds publics (de la région Normandie notamment) et a sollicité des emprunts. Elle lance également un appel à la souscription auprès de coopérateurs mais également auprès des personnes qui découvrent la Coop. "Lorsque l'on souscrit, on demande un engagement de deux heures par mois au sein de la Coop. Si les gens ne pensent pas avoir le temps de s'investir, ils peuvent nous faire un don".

Pratique. Pour tout renseignement : contact@coop5pour100.com