Près de Rouen, un pâtissier fait des éclairs Coupe du monde

Dans le centre-ville de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), une boulangerie s'est parée aux couleurs de la France et respire l'ambiance de la Coupe du Monde, drapeaux, ballons et joueurs de football en vitrine. Ce n'est pas la première fois que le sport s'invite dans la boulangerie O grain d'or, puisqu'en mai 2018, elle avait déjà fait parler d'elle pour la Coupe d'Europe de football.

À quelques jours de la finale entre l'Olympique de Marseille et l'Atlético Madrid, Jacques Ferreira da Silva avait confectionné des éclairs en hommage à l'équipe phocéenne, c'est-à-dire avec une pâte à sucre bleu et blanc.

Après le succès des éclairs "Olympique de Marseille", le boulanger-pâtissier de Saint-Etienne-du-Rouvray s'attaque à la Coupe du Monde de football. Depuis le début du mondial, il a créé des pâtisseries au chocolat et à la vanille représentants l'équipe du Sénégal, du Portugal et de la France.

Ce vendredi 29 juin 2018, il prépare une commande d'éclairs pour le huitième de finale de la France le lendemain. "Les gens achètent ça pour rigoler et faire la surprise", indique le gérant.

"On a donc essayé et puis… on a marqué !"

Le football prend une place particulière dans la boulangerie, pourtant, Jacques Ferreira da Silva n'est "pas très foot". L'amoureux du ballon rond, c'est en fait son fils : "il nous a demandé pourquoi on ne faisait pas d'éclairs OM et on s'est dit pourquoi pas, c'est notre devise. On a donc essayé et puis… on a marqué !"

En espérant que l'équipe de France prenne le même chemin en huitième de finale face à l'Argentine…