Le Havre : les bains des docks parmi les meilleures piscines du monde !

Les bains des docks du Havre (Seine-Maritime) parmi les plus belles piscines du monde ? C'est ce qui est avancé dans un article du très célèbre quotidien anglais The Télégraph intitulé "10 of the world's best urban swimming pools" et qui présente une sélection de dix piscines parmi les plus belles du monde. Aux côtés des bains des docks, figurent notamment les bains naturels de Myvatn en Islande, les célèbres bains Széchenyi de Budapest ou encore North Sydney Olympic Pool en Australie. Une belle publicité pour ce centre aquatique seinomarin.

Une piscine olympique ouverte et chauffée toute l'année aux bains des docks du Havre - Les bains des docks

"Un style moderniste allié à l'atmosphère d'un bain public romain"

La piscine conçue par l'architecte Jean Nouvel en 2008 a tapé dans l'œil des journalistes anglais. "Un style moderniste allié à l'atmosphère d'un bain public romain", ce sont ces termes qui sont utilisés pour évoquer les bains des docks du Havre. Il est d'ailleurs précisé que "cela ne coûte que deux euros pour nager dans l'un des centres aquatiques les plus branchés d'Europe".