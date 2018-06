Pour l'été, Louane vous propose le clip de "No"

Louane est triple disque de platine (plus de 300 000 ventes) avec son album "Louane" sorti en novembre 2017, son deuxième. La jeune chanteuse a décidé de présenter un nouvel extrait de celui-ci, après "On était beau", "Si t'étais là" et "Immobile", voici "No" où on découvre une Louane très déterminée.

Il sera possible de retrouver Louane au cinéma puisqu'elle est à l'affiche de "Les Affamés" sorti ce mercredi 27 juin 2018. L'histoire d'un "jeune" qui en a marre qu'on lui affiche son âge à tout bout de champ pour justifier des refus.

Mais ce n'est pas le seul film où on la retrouvera cet été puisqu'elle prêtera également sa voix à Violette dans le film "Les Indestructibles 2" attendu par les fans depuis 14 ans ans et qui sortira le mercredi 4 juillet 2018.

Sa tournée musicale passera par Le Havre le vendredi 16 novembre 2018.