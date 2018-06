Traverser la Manche en optimist : pari gagné, pour Tom, 12 ans !

Traverser la Manche en optimist, à seulement 12 ans : Tom Goron a relevé ce défi, mercredi 27 juin 2018. Le jeune skippeur breton, parti d'Angleterre à sept heures, est arrivé à Cherbourg à 21h20. Il établit un nouveau record sur cette distance de 111 kilomètres, traversée en 14 heures et 20 minutes. Il était détenu par Violette Dorange, 16 ans, qui avait bouclé le parcours en 14h56 en 2016.

Il a lutté contre le mal de mer !

C'était pourtant loin d'être gagné, puisque le petit marin a eu le mal de mer dès la première heure de navigation et a failli abandonner. Il a également subi un effondrement du vent, dans la matinée. "Je suis content mais je ne me rends pas trop compte. Ce sera demain matin en me réveillant. Je n'avais jamais traversé la Manche avant" a réagi le jeune garçon en posant le pied sur la terre ferme, pressé de dévorer "un hamburger" et d'aller dormir.

il l'a fait ! Tom Goron, 12 ans, vient de battre le temps de référence de traversée de la Manche en Optimist, en moins de 15 heures. #Record #Pugnacité #Talent #Bzh pic.twitter.com/EmduHo0ee0 — KAORI agence (@KAORIAGENCE) 27 juin 2018

Après ce défi, Tom a encore des rêves en tête… et la volonté d'égaler, un jour, son idole, François Gabart. "La Route du Rhum, la Solitaire du Figaro, mais c'est si je veux devenir pro. On verra dans 10 ans…"

À son arrivée, Tom était attendu par les micros et les caméras… et aussi les gendarmes maritimes, venus rappeler à sa famille que traverser la Manche en optimist est rigoureusement interdit !