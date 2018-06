S'HANDIfférence : le handisport à l'honneur en Seine-Maritime

Après Yerville (2016) et Montville (2017), c'est Gonfreville-l'Orcher (près du Havre en Seine-Maritime) qui accueille les troisièmes journées S'HANDIfférence vendredi 29 et samedi 30 juin 2018. Une initiative du département de Seine-Maritime avec le soutien du Comité olympique départemental et de l'État. Deux jours pour faire la promotion du sport accessible à tous. Au programme des démonstrations et des initiations au handisport que ce soit du badminton, du basket, de l'équitation, de l'escalade, du golf, du handball, du tir à l'arc ou encore du karaté.

Florian Merrien (licencié à Grand-Quevilly), le champion paralympique de tennis de table, est le parrain de l'opération. Il sera présent sur les deux jours pour parler de son handicap, sans tabou. Écoutez-le :

Le programme

S'HANDIfférence est une manifestation ouverte à tous les sportifs qu'ils soient en situation de handicap ou valide. Le public sera accueilli au complexe sportif Maurice Bacquet de Gonfreville-l'Orcher.

Vendredi 29 juin 2018 (de 10 heures à 17 heures)

• Village des partenaires.

• Activités pour les enfants des écoles de Gonfreville-l'Orcher en mixité avec les centres spécialisés de Seine-Maritime (plus de 300 jeunes).

• Démonstrations d'appareillage et de matériels.

• Cérémonie de remise des labels Sport&Handicap et Sport&Autisme (183 clubs seinomarins sont labélisés).



Samedi 30 juin 2018 (de 10 heures à 17 heures)

• Village des partenaires.

• Activités pour les publics valides (jeunes et adultes) et en situation de handicap ainsi que le sport santé bien-être ouvert aux personnes atteintes de pathologies.

• Démonstrations de pratiques sportives.

• Démonstrations d'appareillage et de matériels.