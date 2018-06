Jeu : Tendance Ouest vous offre votre multi-kit Nintendo Lab

Gagnez tous les jours, votre multi-kit Nintendo Lab qui permet de créer vos propres Toy-Cons pour la Nintendo Switch afin de vivre un expérience interactive inédite, créer votre voiture télécommandé, piano, canne a pêche, maison, moto…

Avec la Voiture téléguidée Toy-Con

Insérez les Joy-Con gauche et droit dans votre nouvelle Voiture téléguidée et contrôlez ses mouvements sur l'écran tactile de la Nintendo Switch. Les vibrations HD des manettes Joy-Con génèrent des vibrations qui permettent de déplacer la voiture dans la direction de votre choix. Les pièces nécessaires à la construction de deux Voitures téléguidées sont incluses.

Avec la Canne à pêche Toy-Con

Construisez une Canne à pêche équipée d'un véritable moulinet actif auquel est attaché un fil relié à un support maintenant la console Nintendo Switch. Attrapez l'un des nombreux poissons exotiques qui nagent sur l'écran de la Nintendo Switch : lancez votre ligne et lâchez du leste avec la moulinette pour faire plonger l'hameçon. Lorsque vous ressentez une vibration provenant du Joy-Con intégré dans le moulinet, vous devez rapidement mouliner pour enrouler la ligne et incliner votre Canne à pêche vers le haut pour réussir une belle prise.

Avec la Maison Toy-Con

En insérant divers assemblages de blocs dans les ouvertures sur les côtés et le dessous de la Maison, vous pouvez interagir, nourrir et jouer à des jeux avec une adorable créature évoluant à l'avant de la Maison sur l'écran de la Nintendo Switch. Chaque bloc de forme différente est repéré par la caméra infrarouge à détecteur de mouvements du Joy-Con droit situé au-dessus de la Maison.

Avec la Moto Toy-Con

Insérez un Joy-Con à chaque extrémité d'un guidon pour conduire une moto sur l'écran de la Nintendo Switch. Appuyez sur le bouton du démarreur pour lancer le moteur, faites pivoter la poignée de droite pour activer l'accélérateur, et contrôlez la direction de la moto en vous penchant ou en tournant les bras du guidon à gauche ou à droite.

Avec le Piano Toy-Con

Après avoir assemblé un magnifique piano à 13 touches et placé la console Nintendo Switch et les Joy-Con à l'intérieur, vous avez la possibilité de créer votre propre musique en appuyant sur les différentes touches. Vous pouvez même insérer différents boutons pour créer de nouveaux effets sonores et modifier la tonalité.

Jouez par SMS avec le code TO au 7 11 12 (0,65cts d'euros hors coût d'envoi opérateur).

Tirage au sort tous les jours du lundi 2 juillet au vendredi 6 juillet 2018 entre 8h30 et 9h sur Tendance Ouest.