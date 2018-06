Inscrit au fichier des infractions sexuelles, il n'a pas d'adresse valable

Le 19 octobre 2107, lors du contrôle d'un conducteur pilotant un scooter, les policiers notent qu'il est inscrit au fichier des infractions sexuelles et qu'à ce titre, obligation lui est faite de justifier d'une domiciliation valide. Il a pourtant négligé ce point puisque, sans domicile fixe, il erre de ville en ville sans s'y attarder. À son casier judiciaire, deux condamnations figurent pour viol, tentative de meurtre et agression sexuelle à l'encontre d'une personne vulnérable. Pour ces délits, il a été condamné à 21 ans d'emprisonnement, toutes peines confondues. C'est au sortir de sa dernière incarcération qu'il cherche à être hébergé par sa sœur à Rouen, mais elle a déménagé et reste introuvable.

Un parcours chaotique

Lors de son interpellation à Vault-de-Lugny (Yonne), il est placé en garde à vue. Il explique que, d'abord hébergé dans divers foyers pour sans-abris, quelques personnes lui ont ouvert leur porte quelque temps. Mais il ne pouvait évidemment pas déclarer ces adresses plus que provisoires pour satisfaire à ses obligations pénales. Le procureur de la République note que "le prévenu ne pouvait pas ignorer ses obligations". Sa défense retient "le parcours chaotique et la vie non maîtrisée du prévenu". À l'audience du vendredi 22 juin 2018 et après délibération, le tribunal le déclare coupable du délit reproché et le condamne à quatre mois d'emprisonnement entièrement assortis du sursis.

