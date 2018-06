Il s'invite dans un appartement vide et le détériore à Rouen

La police est appelée vers trois heures du matin le 12 juillet 2017 dans un immeuble de Rouen (Seine-Maritime) par une locataire qui entend des bruits d'enfoncement d'une porte et de coups portés aux murs. À l'arrivée des policiers, le prévenu ne semble pas s'inquiéter. On le découvre en état d'ébriété complet et porteur d'une arme blanche, en l'occurrence un couteau. Le sol est jonché des débris du verrou fracturé et de la porte enfoncée d'un appartement vide.

Entendu au commissariat, il déclare qu'il voulait mettre le feu à l'appartement puis, un peu dégrisé, dit qu'il cherchait simplement un endroit pour dormir. Il revendique son statut de sans domicile fixe, et revenait ce soir-là d'une réunion nocturne entre amis au cours de laquelle beaucoup d'alcool a été consommé.

Il veut se racheter

"Je ne me souviens plus très bien", dit-il lors de l'audience devant le tribunal correctionnel de Rouen et assure qu'il n'était pas venu pour voler quoi que ce soit. Il cherche également à minimiser son geste en affirmant que les mots proférés n'étaient que des paroles en l'air. Son casier judiciaire fait état de cinq mentions pour violences sous l'empire de l'alcool et à la suite desquelles il a déjà été incarcéré.

Le procureur de la République déclare : "quel dommage de compromettre les efforts faits jusqu'alors", faisant allusion à la volonté affichée du prévenu pour se réinsérer et aux démarches entreprises. La défense renchérit : "le prévenu a un véritable projet de réinsertion". À l'issue de ses délibérations, le tribunal le reconnaît coupable et le condamne à une peine amende de trente jours à 10 euros par jour.

