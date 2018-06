Un été au Havre : les artistes envahissent la ville

Un été au Havre 2017 (Seine-Maritime), lancé pour les 500 ans de la ville, aura profondément marqué la cité Océane. La municipalité a décidé de poursuivre l'aventure en proposant tous les ans une nouvelle version d'Un été au Havre. Tous les ans seront proposés un spectacle grand public, une grande exposition et au moins une œuvre monumentale. Depuis 2017, les œuvres d'art ont envahi les rues du Havre et ont profondément changé la vision de la ville. On peut citer la Catène de containers au bout de la rue de Paris, l'UP#3 sur la plage ou encore Impact (jets d'eau) dans le bassin du commerce.

Fabien Mérelle, l'artiste 2018

Pour Un été au Havre 2018, c'est l'artiste Fabien Mérelle qui devrait marquer la ville. Il a déjà installé une première œuvre au " bout du monde " (le bout de la plage du Havre à Sainte-Adresse). Elle représente un père regardant la mer et tenant sur ses épaules sa fille. Une œuvre blanche de plus de six mètres.

Une ville métamorphosée

Toutes ces œuvres, en seulement un an, ont profondément changé la vision de la ville. L'architecture n'est plus la même. L'art a boosté le commerce et le tourisme. C'est en tout cas l'avis de Jean Blaise, le directeur artistique d'Un été au Havre. Écoutez le :

Des artistes en résidences

Le Havre a une vraie volonté de mettre en avant des artistes. Un été au Havre 2017 a initié la Bande des Havrais. Il s'agit d'un projet de résidences à l'étranger d'artistes havrais ou vivant au Havre. Pour la ville, " le but est qu'ils s'enrichissent d'horizons nouveaux tout en devant ambassadeurs du Havre ".