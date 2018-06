Football : les têtes changent à QRM, pas les objectifs

La page de la Ligue 2 est définitivement tournée, pour Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime). Le mercredi 27 juin 2018, le club a repris de chemin de l'entraînement pour préparer sa saison en National. Avec beaucoup de nouvelles têtes dans l'effectif, mais un staff inchangé, toujours mené par Manu Da Costa. À l'issue de cette première séance, le technicien normand s'est longuement arrêté en salle de presse pour commenter l'actualité mouvementée de QRM.

Il y a beaucoup de nouveaux visages, faut-il vite créer de la cohésion ?

Comme dans tout début de saison, c'est important de se découvrir et de faire les bons choix sur le plan humain. Pour fédérer autour d'un projet il faut des bons hommes.

Pourtant, des cadres comme Stan Oliveira, Romain Basque et Anthony Rogie envisagent de partir…

On a fait tout notre possible pour les mettre dans les meilleures conditions, après c'est à eux de déterminer leur avenir. S'ils sont là c'est qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient. Ça ne se fait pas très vite et ça peut durer. Évidemment, on passe à côté de joueurs intéressants qui pourraient compléter l'effectif en cas de départ de ces joueurs-là. Je me suis mis d'accord avec un joueur pour attendre ce soir, mais il n'attendra pas au-delà. Je ne peux pas le mettre en difficulté. On est comme eux, on attend, mais on est prêt à les perdre comme à les garder. Ils partiront s'ils ont des offres intéressantes. Le Gazélec Ajaccio, pour les citer, ils ont appelé le président et ils voulaient un transfert gratuit sur un garçon de 22 ans (Romain Basque, NDLR) qui a encore deux ans de contrat. À un moment donné, il faut être respectueux du travail. Anthony Rogie, ça s'accélère, on y verra peut-être plus clair dans les 24 heures qui arrivent.

Vous comprenez que certains voient un retour en National comme un pas en arrière ?

Le seul qui peut me dire ça, qui a du vécu, c'est Stan Oliveira ! Anthony Rogie et Romain Basque, ils n'ont qu'un an de National derrière eux. Je peux entendre des choses concrètes et objectives, pas des choses complètement farfelues. Je peux comprendre que ces garçons-là ont envie de continuer à jouer au moins au niveau où ils étaient cette saison.

Des arrivées sont encore prévues à QRM ?

Le président doit finaliser un prêt pour un milieu offensif avec un club. J'attends une réponse très concrète d'un attaquant aujourd'hui. Et on a un accord avec un autre club pour le prêt d'un attaquant, quand ils auront finalisé l'arrivée d'une recrue. J'espère que l'on pourra accéder au gros coup que l'on a à faire au poste de défenseur, car il a de l'expérience même s'il n'est pas vieux. Au milieu, on a trois garçons sous contrat et s'ils ne sortent pas on ne peut pas recruter (Oliveira, Basque et Rogie, NDLR). Leur histoire mais tout le monde dans l'attente.

Il y a beaucoup de jeunes dans le recrutement, c'est parce qu'ils coûtent moins cher ?

Oui il y a des paris, mais si l'attaquant souhaite 24 heures de réflexion en plus, c'est parce qu'il veut une rallonge qu'on ne peut pas avoir ! Aujourd'hui, nous, on ne peut pas lutter contre certains clubs parce qu'ils ont des systèmes de rémunération avec des montages que l'on a pas. On parle souvent du budget de QRM qui sera un des meilleurs de National. J'attire votre attention sur la masse salariale, c'est ça qui est important. Nous, on est un club moyen de National.

Vous avez digéré votre non-départ au Paris FC ?

Je suis à fond dans mon projet. Le PFC c'était flatteur parce que c'est un gros projet et parce que c'est Pierre Dreossi que j'ai connu à l'AS Cannes et qui est un grand monsieur du foot. Après, ce n'est pas moi qui ai cherché à partir. Le président ne s'est pas mis autour de la table, il a fermé la porte tout de suite. Ce qui m'a gêné dans cette histoire, c'est que des personnes maladroites ont parlé en mon nom. Si je veux partir, je suis assez grand pour aller voir le président. Franchement, je pense qu'on en était encore très loin. Pour moi, c'est de l'histoire ancienne.

En avoir fini avec le BEPF, c'est un soulagement ?

Très clairement ! J'ai pu savourer les vacances. C'est un nouveau Manu qui vient aujourd'hui, beaucoup plus frais. Toutes ces absences cumulées ne me mettaient pas dans les meilleures conditions.

C'est quoi l'objectif sportif pour cette saison ?

J'espère jouer le haut de tableau. Sinon je ne serais pas honnête envers des joueurs qui nous ont rejoints, comme Richard Samnick qui a refusé des offres en Ligue 2 pour venir chez nous. Je ne serais pas honnête si je ne disais pas qu'on ne veut pas s'éterniser en National. On veut vite rebondir et aller au dessus.