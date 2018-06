Adèle de retour en 2019 ?

En 2015, la star multirécompensée avait prévenu son public qu'elle ferait une longue pause. Trois ans après son dernier album qui s'est écoulé à plus de 20 millions d'exemplaires, la chanteuse serait fin prête pour un grand retour. Selon la presse Britannique, Adèle serait de retour en studio en vue d'un nouvel album pour noël 2019. "Elle est de retour en Angleterre et elle a l'intention de composer là-bas. Quelques musiciens studio ont été approchés pour travailler avec elle et elle a déjà écrit quelques chansons", selon le quotidien britannique The Sun. Victorieuse de 15 Grammys Awards, Adèle est devenue l'artiste ayant vendu le plus d'albums sur le sol américain au XXIe siècle. Adèle parviendra-t-elle a battre le record établit par Hello il y a trois ans ? Pour cela, il faudra encore patienter un peu.