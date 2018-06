Quand trisomie rime avec Tango dans la Manche

Ils s'appellent Amélie, Sophie, Fanny ou encore Lambert. Leurs points communs, ils ont tous entre 20 et 26 ans et ils sont trisomiques mais une autre chose les rassemblent, depuis deux ans, ils pratiquent le Tango. Au départ, c'est la compagnie des arts sensibles de Caen qui a proposé une initiation aux usagers de SAISMO puis très vite, c'est devenu plus sérieux. Cet apprentissage de la danse latine les a même conduit à participer à un festival international de Tango, en Autriche en 2017, une expérience inédite et inoubliable pour ces jeunes qui essaient de s'insérer en "milieu ordinaire".

Un bal de Tango à Agneaux

Cette fois fini l'apprentissage. Jeudi 5 juillet 2018, Amélie et ses amis passeront de l'autre côté de la barrière. Le temps d'une soirée, ils vont se muer en professeurs de Tango, sous le chapiteau installé devant la mairie d'agneaux. Ils seront là pour apprendre leur danse à leurs proches mais aussi à des anonymes. Cette fois pas besoin de mots, le seul langage utile sera celui de la danse et celui ci est universel.

Le bal participatif de Tango organisé par le SAISMO 21, jeudi 5 juillet 2018, à partir de 20h30, sous le chapiteau devant l'hôtel de Ville d'Agneaux, gratuit et ouvert à tous.