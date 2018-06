Saint-Lô en fête ce week-end !

Le soleil est arrivé en Normandie et Saint-Lô agglo en profite. Samedi et dimanche, La fête de la Vire et des associations proposera bon nombre d'animations tout au long du Week-end. Cette édition 2018 se fera sous le signe du rétro avec le thème de la Guinguette. Flonflons, accordéons, tangos, valses & lampions. À noter la présence d'un photographe rétro, Caennais d'Origine, Julien Pironin est un ambrotypiste. Le nom pour désigner la maîtrise d'une technique de photographie née en 1851. Pour les plus jeunes, les animations ne manqueront pas avec des structures gonflables, des jeux en bois, la tyrolienne sera de retour ainsi que l'initiation au paddle !

Laurent Enguehard, adjoint au Maire en charge de la vie associative, du tourisme et du territoire numérique nous parle de ce week-end festif.

Ces deux jours seront aussi l'occasion de découvrir le bassin associatif saint-lois. Plus d'une cinquantaine d'associations attendront les visiteurs pour des démonstrations d'haltérophilie, de judo, de floorball… Tout le programme est à retrouver ici

Le week-end commencera dès 14h samedi 30 juin et se poursuivra toute la journée du dimanche 1er juillet. Événement gratuit