Caen : "Quinze comparutions ça commence à faire beaucoup"

Lundi 25 juin 2018 un homme âgé de 32 ans a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour vol et recel en récidive commis en juillet 2016 à Angers (Maine et Loire)

Quinzième comparution devant un tribunal

À l'énoncé de son casier judiciaire comportant quatorze mentions, en majorité pour vols et escroquerie, le prévenu admet à la barre "Une quinzième comparution ça commence à faire beaucoup". Si l'homme ne reconnaît pas avoir volé ces chèques. Il explique les avoir recelés, "C'est quelqu'un (il ne sait pas qui) qui me les a remis pour les déposer sur mon compte et lui rendre la moitié en liquide" mais ne disposant pas de compte bancaire il demande à trois personnes de ces connaissances de le faire.

"Accordez-lui une dernière chance"

Si la procureure requiert quatre mois de prison ferme, l'avocate de la défense sollicite la clémence du tribunal : "Accordez-lui une dernière chance. Il se stabilise, il suit une formation. À l'époque il était à la rue. Bien sûr l'infraction n'est pas excusable, mais il n'y a eu aucune violence"

Cette plaidoirie est entendue par la cour, le prévenu écope de 210 heures de travaux d'intérêt général à effectuer dans les 18 mois, faute de quoi ce seront trois mois de prison ferme.