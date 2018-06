À Caen, un nouvel hôpital de jour pour les adolescents en souffrance

C'est un espace ouvert sur le monde extérieur qui a été officiellement inauguré, mardi 26 juin 2018 à l'hôpital Clémenceau de Caen (Calvados). Dans cet hôpital de jour spécialisé en pédopsychiatrie, les adolescents souffrants notamment de troubles autistiques, de symptômes auto agressifs, de troubles alimentaires et encore de phobie scolaire bénéficient depuis le mois de janvier 2018 d'un accueil spécialisé.

Un suivi personnalisé

"Ici, on veut articuler les liens pour les jeunes qui sont en difficulté, présente Pierre-Jean Egler, médecin en charge de cette nouvelle unité. Pour un jeune déscolarisé par exemple, le but sera de se mettre en contact avec l'école. Pour un adolescent en rupture familiale, on va travailler sur son contexte, rencontrer ses éducateurs, ses parents." Des ateliers pour les familles sont même organisés une fois par mois pour que les proches des ados puissent échanger sur leur expérience.

En fonction de la pathologie des patients, le suivi est personnalisé. "On organise par exemple des sorties courses pour permettre aux jeunes de retrouver des capacités dans ses relations avec la société. Nous avons aussi un atelier cuisine, qui permet de redonner confiance en soi dans la réalisation de tâches, que l'on réalise ensemble."

Des méthodes de soins qui permettent de sortir du cadre de la consultation en face-à-face et de créer une transition entre l'extérieur et l'hôpital. Ici, les patients passent une journée ou une demi-journée, en amont ou en aval d'un séjour hospitalier, ou parfois même pour l'éviter.