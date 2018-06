Fitness : Chabal en invité d'honneur à Ouistreham

Une centaine de personnes étaient présentes mardi 26 juin 2018 à Ouistreham pour l'inauguration de la nouvelle plateforme de fitness. C'est surtout l'invité d'honneur, le rugbyman Sébastien Chabal qui a attiré l'attention.

Après avoir pris de nombreuses photos et signé des autographes, l'ancien joueur du XV de France a pris la parole au côté du maire Romain Bail. "C'est important pour moi d'être présent aujourd'hui, il faut promouvoir la pratique sportive, de plus la plateforme est aussi un lieu de convivialité et de partage". Le maire se réjouit de cette installation. "Cette nouvelle infrastructure de plein air est totalement inédite, ça change des locaux classiques tels que des gymnases".

Une plateforme gratuite

La plateforme de fitness est en total accès et gratuite. Toutefois, il faut avoir 14 ans et mesurer 1m40 au minimum pour pouvoir en profiter. En tout, sept exercices différents sont proposés qui permettent de travailler toutes les parties du corps (gainage, squat, poussé, fente, tirage, agilité et abdos-lombaires). De plus, un accompagnement personnalisé est possible via l'application mobile "7M7M". Avec une vue sur la mer, la plateforme offre un beau panorama pour les futurs pratiquants.