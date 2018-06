Une nouvelle aire permanente pour les gens du voyage près de Caen

C'est la huitième que compte l'agglomération de Caen (Calvados) : la toute dernière aire d'accueil permanente destinée aux gens du voyage a été inaugurée lundi 25 juin 2018. À cheval entre les communes d'Ifs et de Fleury sur Orne, juste derrière Ikea, elle permet de recevoir 16 familles.

Manque encore une aire de grand passage

En tout, 1 685 000 € ont été investis sur cet aire plutôt moderne. "Il y a des douches et des toilettes personnelles, et de l'eau chaude dehors pour quand on veut laver des petites choses à la main, ça c'est l'idéal", assure Jeanne Deman. Installée ici depuis quelques semaines, elle apprécie les lieux en comparaison à d'autres aires qu'elle a connues, ou toilettes et douches étaient communes à tous les occupants.

"On est sur le type des dernières aires faites sur Caen la mer, explique Michel Patard-Legendre, vice-président à la communauté d'agglomération en charge de l'habitat. C'est quelque chose qui fonctionne bien." Même si l'implantation de ces projets suscite toujours un peu d'appréhension de la part des riverains, il assure que "les voyageurs ont envie d'être tranquilles et ne causent pas ici de difficultés."

Avec cette nouvelle aire, l'agglomération rentre finalement dans ses obligations inscrites au schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Reste à régler la question des aires de grands passages : un terrain doit être construit. "Il en existe une à Hérouville, le long du canal avec 200 places, mais il faut encore en trouver une sur la côte", précise le vice président. Si Ouistreham avait un temps été évoqué, rien ne semble déterminer pour le moment.