Caen : prison ferme pour abus de faiblesse

Mardi 19 juin 2018 Dominique Lepecq âgé de 50 ans a été jugé en son absence pour abus de faiblesse par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) Les faits remontent à juillet 2016 à Amfrevile au nord de l'agglomération caennaise.

Mille six cent trente euros pour une heure de travail

La victime connaît de vue le prévenu car il vend des torchons au porte à porte. Lui a-t-elle demandé de réparer son toit ou est-ce lui qui s'est proposé ? Le fait est que l'homme a demandé à être payé avant de commencer les travaux. La dame libelle donc trois chèques d'une valeur totale de 1 630 euros. C'est sa nièce qui, lors d'une de ses visites, remarque des talons de chèques vides. Si la victime ne se souvient plus de la somme réglée elle se rappelle bien que l'homme avait terminé son travail au bout d'une heure.

Vingt tuiles posées en dix jours !

Durant l'enquête l'homme assure aux gendarmes que la dame a refusé toute facture. Il affirme aussi qu'il a travaillé dix jours. "Vingt tuiles posées en dix jours, cela revient à poser deux tuiles par jour !" ironise le président.

À la lecture du casier judiciaire (six mentions) on apprend que le prévenu a déjà été condamné pour vols et escroquerie.

Le tribunal suit le réquisitoire du procureur. Dominique Lepecq écope de dix mois de prison dont cinq mois ferme assortis de 24 mois de mise à l'épreuve. Il devra rembourser la totalité des trois chèques et verser 500 euros de préjudice moral. Toute activité de démarchage lui est interdite.