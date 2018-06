Popotes, nouveau repère pour les amateurs d'une cuisine simple à Caen

Installé à la place de Dolly's 2 go à Caen (Calvados), Popotes a ouvert ses cuisines le mardi 19 juin 2018 pour le plus grand bonheur des adeptes d'une cuisine simple, de saison et savoureuse.

Jaana Niit et Lucie Patourel, deux amies rencontrées lors de leur précédente expérience au restaurant le Dolly's à Caen, ont décidé de voler de leurs propres ailes en ouvrant "Popotes". "Nous l'avons baptisé Popotes car nous ne faisons pas de la grande cuisine. Notre cuisine se veut simple, comme à la maison", explique Lucie Patourel, ex-pâtissière du Dolly's.

Des plats de saison, concoctés devant les clients

Le restaurant à emporter lance un concept sans carte ni menu mais des plats simples, de saison et surtout entièrement faits maison et concoctés sur place. "La cuisine est visible, les clients peuvent nous voir éplucher les légumes. Tout est fait maison, on n'ouvre pas de boîtes de conserve !", détaille Lucie. Sur leur page Facebook, Popotes poste les plats du jour composés de mijotés, wraps, soupes et salades. Puisqu'il n'y a pas d'heure pour un petit creux, Popotes propose de nourrir les estomacs affamés du petit déjeuner au diner.

Dès 8h30, une formule petit déjeuner à 3€90 est proposée avec boisson chaude et un muffin. Le midi, les formules commencent à partir de 7€50 pour un wrap avec boisson et dessert. Muffin à la myrtille, tarte coco citron ou encore moelleux au chocolat satisferont les envies sucrées de l'après-midi. Le soir, un plat familial à emporter est proposé.

Pratique. 18 Rue Montoir Poissonnerie 14 000 Caen. 02 50 54 23 23. Du mardi au vendredi de 8h30 à 19h30 et le samedi de 9h30 à 19h30.