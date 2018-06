Ultime Rouen Reggae Town : Damian Marley pour "clôturer en beauté"

Le Zénith de Rouen (Seine-Maritime) accueille de nouveau le Rouen Reggae Town, mardi 3 juillet 2018. Rencontre avec l'organisateur, Olivier Borowy de Volume.

Le Rouen Reggae Town, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, qu'est-ce que c'est ?

"C'est un événement qui a été lancé par deux artistes de la scène reggae locale, Naâman et Scars. Ce sont des soirées qui sont nées dans le club Le Bateau ivre, qui a disparu depuis, et que l'on a transposé au format XXL au Zénith de Rouen depuis quatre ans. Et là, c'est la cinquième et ultime édition."

Justement, pourquoi ultime ?

"Toutes les bonnes choses ont une fin et je pense qu'artistiquement, par rapport à cette scène reggae, on a proposé à peu près tout ce qui pouvait se faire. Le point d'orgue avec la programmation de Damian Marley, c'est une façon de clôturer en beauté ces cinq années autour de cet esthétique musical qu'est le reggae. Mais d'ailleurs pas que puisqu'il y a aussi eu du rap ou du hip-hop, avec par exemple la programmation de Big Flo et Oli ou Georgio. On n'avait pas envie de se répéter et inviter plusieurs fois les mêmes groupes."

Quelle est la programmation cette année ?

"Il y a Terminal Sound. C'est le Sound System dans lequel on retrouve Scars et c'est un peu la programmation récurrente parce qu'ils ont fait partie des cinq éditions, ce sont les locaux de l'étape. Ensuite, il y a Bazil, un artiste français qui a sorti un album au printemps. Les spectateurs retrouveront aussi Biffty qui fait partie de la nouvelle vague de groupes rap très présents sur les réseaux sociaux et qui a sorti un premier album début juin. Il y a ensuite Kalash, un artiste reggae dancehall qu'on a vu récemment aux côtés de Damso. Rémy, ensuite, est un artiste rap français qui s'illustre actuellement avec l'une des reprises de Bella Ciao. Et enfin, Damian Marley, qu'on ne présente plus, un des enfants de Bob Marley et qui est vraiment l'artiste que l'on courtisait depuis longtemps."

À qui s'adresse cette soirée ?

"Tout au long de ces quatre éditions, on a pu voir que le reggae, si on met de côté tous les poncifs que peut véhiculer ce style musical, s'adresse à un public plutôt large, assez féminin, plutôt jeune. Et puis l'apport de ces artistes hip-hop et rap nous amène peut-être un public qui ne serait pas venu au départ pour les groupes de reggae mais qui y trouve malgré tout son compte. Et puis on a pu voir, avec des artistes comme Naâman, que ce style s'est un peu réinventé donc oui vraiment, c'est un public large."

Rouen Reggae Town, mardi 3 juillet 2018, à partir de 17 heures, au Zénith de Rouen. Infos sur rouenreggaetownxxl.com