Parking du Mont-Riboudet à Rouen : chasse aux voitures-ventouses

La chasse aux voitures-ventouses est ouverte, dans le parking du Mont-Riboudet ! Et pour cause, la Métropole avance par les voix de Frédéric Sanchez et d'Yvon Robert que ce parking construit à l'entrée de Rouen (Seine-Maritime) pour permettre aux gens de troquer là leur voiture pour un bus, sert en réalité de parking longue durée et gratuit pour des utilisateurs indélicats. Le président de la Métropole et le maire de la ville ont donc décidé de hausser le ton.

Plus de rigueur dans les contrôles

Pour le moment, valider un titre de transport permet de quitter gratuitement le parking, peu importe la durée de stationnement. Résultat ? "Sur les 884 places, près de 300 sont occupées par des voitures-ventouses". Pour mettre fin à ce phénomène, la Métropole Rouen Normandie a décidé de changer le mode de fonctionnement de ce parking.

Il restera bien gratuit pour les utilisateurs de transports en commun, mais ils devront rester stationnés moins de 24 heures et avoir validé leur titre dans une autre station du réseau Astuce. Un moyen de prouver qu'ils ont bien emprunté un bus et pas seulement validé un titre à la borne juste à côté. Pour ceux qui n'ont pas respecté ces deux conditions, "le stationnement deviendra automatiquement payant au tarif indiqué à l'entrée du parking", prévient Yvon Robert. Pour rendre l'équipement utile aux résidents du quartier, un nouveau tarif va également entrer en vigueur : 1€ pour la nuit, entre 19 heures et 8 heures le lendemain. Le tout devrait entrer en vigueur en septembre 2018.