Nouvelle édition de la Braderie de Flers dimanche

Ce dimanche 1er juillet 2018, les commerçants de Flers organisent une nouvelle édition de leur Braderie. Au programme de cette journée, une cinquantaine de commerçants et exposants seront présents dans les rues du centre-ville. L'occasion de faire le plein de bonnes affaires et d'offres exclusives. Sans oublier de nombreuses animations comme un Labyrinthe Arène laser géant gonflable ou des stands de maquillage. La journée se déroulera en musique avec plusieurs concerts. Les groupes " Kick out the jam ", " Aurore et Maxence ", " Froggys " et " Du rouge au noir " animeront les rues du centre-ville.

Céline Lepeltier, Manager de Centre Ville de Flers nous parle de cet évènement

Un vide grenier est également organisé et cette année l'inscription est gratuite. Elle se fait auprès du magasin bonbons et friandises. La journée débutera dès 9h dans le centre-ville de Flers. Toutes les infos sur le site de Flers Agglo ici