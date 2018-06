Bonne table à Rouen : Bella pizza, rue du Tambour

L'adresse est discrète. Nichée dans une vieille bâtisse typique du centre de Rouen (Seine-Maritime), Bella pizza offre un cadre agréable à l'heure de la pause déjeuner. La salle est disposée en longueur avec de belles poutres apparentes au mur, qui laisse imaginer l'histoire du lieu. Sur la dizaine de places disponibles, je m'installe sur la banquette rouge, comme un rappel de l'une des couleurs du drapeau italien. La décoration est moderne avec quelques tableaux au mur et l'ambiance reposante.

Sur la carte, la spécialité se voit tout de suite : la pizza. Plus d'une vingtaine de recettes sont proposées avec une base de tomate ou bien de crème fraîche. À noter aussi, pour les amateurs de déjeuner plus léger, la présence de quelques salades. Pour ma part, je me laisse tenter par la pizza primavera.

Des produits de qualité

À l'arrivée sur ma table, je suis déjà séduit par l'aspect visuel. De la roquette et de généreux morceaux de tomate fraîche et du fromage fondant. La pâte est fine et moelleuse. Une vraie pizza faite maison et avec des produits de qualité.

Pour terminer mon repas, je me dirige vers un dessert qui vient aussi tout droit d'Italie, le tiramisu. Souvent déçu par le passé dans d'autres restaurants italiens, je déguste ici un dessert frais, léger et bien réalisé. Pour un peu plus de 16 euros, voilà une adresse à noter pour passer un bon déjeuner.

Pratique. 8, rue du Tambour à Rouen. Ouvert du lundi au samedi de 11h45 à 14h30 et de 18h30 à 22h. Tél. : 09 83 75 91 65.