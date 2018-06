Calvados : il vole un blouson parce qu'il avait "bu et froid"

Mohamed Adam soudanais âgé de 24 ans a comparu pour vol devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) mercredi 20 juin 2018. Les faits ont eu lieu au centre commercial Carrefour de Mondeville, au sud de Caen au mois d'avril 2018.

"J'avais froid et j'avais bu"

L'homme repère un blouson (valeur 39,99 euros) et le met sur son dos. Ensuite, tout à fait calme il se présente à l'accueil du magasin afin de se faire couper l'étiquette qui risque de sonner. Il n'est pas rare qu'un vêtement que l'on porte et que l'on vient d'acheter soit pourvu d'une étiquette cousue à l'intérieur qui déclenche les alarmes. Mais les vigiles l'ont repéré. Pour se justifier le voleur déclare qu'il avait froid et qu'il avait bu.

Quatre fois condamné en France

Le jeune prévenu est un demandeur d'asile logé dans un hôtel de l'agglomération caennaise. Depuis son arrivée en France, il a déjà été condamné à quatre reprises (Violence envers un représentant de l'autorité publique, maintien irrégulier sur le territoire…). La décision du tribunal entérine le réquisitoire du procureur.

Mohamed Adam écope de trois mois de prison ferme. À la lecture du verdict, il déclare : "Je ne peux pas aller en prison, même pas un seul jour !".