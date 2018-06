Près de Caen, une chambre d'hôtes pour découvrir la vie zéro déchet

C'est un atout qui ne se voit pas forcément au premier coup d'œil mais la chambre d'hôtes qu'Isabelle Oury se prépare à ouvrir à Saint-Martin-de-Fontnenay, près de Caen (Calvados) a bien sa touche d'originalité : elle sera 100 % zéro déchet. Elle ne connaît qu'une poignée d'équivalents en France.

Faire découvrir ce mode de vie

Aujourd'hui, les artisans s'activent dans la dépendance de sa maison qui pourra dans l'avenir accueillir quatre à six personnes. Ce projet, Isabelle, sage-femme de profession le nourrit depuis longtemps. Elle a toujours rêvé de faire chambre d'hôtes et, quand elle s'est mise au zéro déchet il y a quatre ans, ce dernier a pris une nouvelle dimension.

"J'avais envie d'en faire profiter d'autres personnes, raconte-t-elle. D'une par celles qui sont déjà dans cette démarche et qui se trouvent en difficulté lorsqu'elles sont en week-end ou en vacances. D'autre part, je voulais proposer à celles qui ne connaissent pas ce mode de vie de venir le découvrir, le vivre quelques jours avec l'équipement à disposition."

"Une source de bonheur"

Sacs en tissu, bocaux et boîtes pour acheter en vrac mais aussi des lingettes démaquillantes ou même des mouchoirs en tissu : elle a pensé à tout pour ne pas bouleverser le quotidien des visiteurs. Elle vit juste à côté, et espère aussi donner à leur séjour une dimension pédagogique. "Je peux les aider, leur donner mes trucs et astuces que ce soit pour des produits cosmétiques, de la lessive, du dentifrice…"

Derrière, le message qu'elle compte faire passer est clair : "le zéro déchet, c'est très simple et ça offre beaucoup de satisfaction". Ce changement, elle s'y est mise progressivement et elle assure que si elle avait "peur de vivre des frustrations en n'achetant plus ceci ou cela", elle en tire finalement "une expérience très enrichissante. Être désormais en harmonie avec mes convictions est vraiment une source de bonheur."

Quelques visiteurs devraient déjà tester les lieux cet été, si les travaux le permettent. En attendant, une cagnotte en ligne est lancée pour financer les derniers équipements.