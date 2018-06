L'Orne met à l'honneur ses produits du terroir

Orne Terroirs est une marque qui garantit la qualité de produits agricoles et artisanaux locaux. Pour vérifier cette labellisation, des sessions sont organisées où des dégustateurs bénévoles remplissent une fiche technique pour juger des aliments ou des boissons. Jeudi 14 et vendredi 15 juin 2018 s'est déroulée la 2ème session de l'année 2018 pendant laquelle 8 goûteurs sont venus tester une centaine de produits sucrés et cidricoles à la Chambre d'Agriculture de l'Orne à Alençon (Orne).

Orne Terroirs : une marque depuis 1996

112 producteurs et artisans, 19 boutiques, 11 restaurants et 335 produits agréés Orne Terroirs. Tous ces acteurs s'engagent, à travers une charte ou une convention, à fournir des produits de qualité. Jean-Marc MORCET responsable du service Synagro à la chambre d'Agriculture de l'Orne explique en quoi consiste Orne Terroirs et ce que la marque assure.

[Son1]

[Image1]

Le guide Orne Terroirs sera maintenant publié tous les 2 ans. Sa 23ème édition sera éditée en novembre 2018 pour les années 2019 et 2020 afin de mettre en avant le guide pour les fêtes de fin d'année.

Une session dégustation animée par un spécialiste

Christophe PROUTEAU travaille dans l'entreprise CQF Dégustation. Il est formateur et intervenant sur la dégustation. Il est venu animer la session de dégustation des jeudi et vendredi 14 et 15 juin afin d'expliquer aux bénévoles comment remplir la fiche et de rappeler les méthodes de jugement. Christophe PROUTEAU explique son rôle au sein d'Orne Terroirs.

[Son2]

[Image2]

Des dégustateurs bénévoles

Françoise COUPRIT, agricultrice et présidente des concours et comices agricoles de l'Orne ainsi que Jean Philippe LHUILLIER, retraité et président de l'office du tourisme de Cœur de Perche sont des dégustateurs bénévoles. Ils témoignent de leur expérience lors de la 2ème session de dégustation 2018.

[Son3]

[Image3]

[Son4]

[Image4]

