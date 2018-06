[Insolite] Mobilisation pour la création d'un Emoji camembert

Tout se raconte désormais en Emoji. Tout, sauf une soirée camembert: car si les Emoji pizza, vin, bière ou jambon, existent, l'Emoji camembert est absent. La fromagerie Gillot a pris le problème en main et lance en cette fin juin une pétition à l'attention d'Apple, Google et Samsung. Objectif: la création d'un Emoji camembert.

Le camembert, tout un symbole

"Le Camembert est le fromage français par excellence. Fabriqué en Normandie, il est un des symboles les plus typiques et les plus fameux de la gastronomie française à l'étranger." explique la fromagerie Gillot.

Après les controverses sur l'appellation AOP,la fromagerie Gillot entend changer de ton.

• lire aussi: Cri d'alarme, c'est le camembert qu'on assassine



Mais ces controverses ont aussi fait du camembert, un symbole de la gastronomie française, un patrimoine à défendre: "porte-étendard de l'authenticité de nos savoir-faire."

Trêve de débats, l'Emoji est un moyen direct de mettre en valeur ce patrimoine. La pétition se conclut le 17 juillet, pour le World Emoji Day, et pour signer, c'est ici.

A LIRE AUSSI.

Les emoji, images-lettres qui ont conquis la planète

Le meilleur camembert du monde n'est pas normand... mais québécois !