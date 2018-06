Un bâtiment brûlé dans un manoir de la Manche

Les pompiers de la Manche ont été sollicités, vers 20h30, jeudi 21 juin 2018, pour un incendie au niveau du Manoir du But de Saint-Germain-le-Gaillard, près des Pieux (Manche), une bâtisse de plus de 1000 m², construite aux XVI et XVIIe siècles.

Un bâtiment vide

À l'alerte, il est signalé aux soldats du feu que l'incendie a pris au niveau d'une toiture. C'est en fait un bâtiment de 200 m2, vide, qui a été touché, et entièrement détruit. À 22 heures, le feu était éteint et le déblai débutait. L'opération s'est terminée peu avant 2 heures du matin.

Près de 40 pompiers ont été mobilisés.