Coupe du Monde 2018 : Découvrez le stade d'Ekaterinbourg et ses tribunes spectaculaires.

Pendant un mois, les sélections nationales du monde entier s'affrontent en Russie. De Saint-Pétersbourg à Ekaterinbourg en passant par Moscou, les équipes traversent le pays pour disputer la plus grande compétition de foot. Douze stades accueillent les matchs mais un retient l'attention en particulier, celui d'Ekaterinbourg. Il ne fait pas l'actu pour sa pelouse ou son design mais plutôt pour ses tribunes à l'extérieur du stade. C'est insolite et impressionnant. Ces deux tribunes qui s'élèvent à 42 mètres derrière les buts impressionnent non seulement par leur hauteur hors norme mais aussi parce qu'elles sortent littéralement de l'enceinte. Au total, 12 000 places ont été rajoutées grâce à ses deux tribunes métalliques. Les supporters mais aussi les joueurs restent impressionnés.

Les 2 tribunes impressionnantes du stade d'Ekaterinbourg qui accueillera #FRAPER demain ! 👀 pic.twitter.com/cHixmMpKr8 — Equipe de France (@equipedefrance) 20 juin 2018

Heureusement, le stade a rempli tous les critères de sécurité et de viabilité mis en place par la Fédération internationale. Découvrez le stade comme si vous y étiez.