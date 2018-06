Un seinomarin gravit l'Elbrouz pour le Téléthon

Christian Masia a réussi son défi. Cet habitant d'Ocqueville (près de Cany-Barville en Seine-Maritime) a réalisé 4 700 kilomètres à vélo entre la Normandie et la Russie. Il est parti le samedi 3 mars 2018. En Russie, son objectif était de gravir l'Elbrouz, le plus haut sommet d'Europe (5 642 mètres). Il est parti début mars à vélo pour rejoindre la Russie.

• À lire aussi. Le défi d'un Seinomarin : rejoindre l'Elbrouz à vélo puis le gravir



Christian Masia et sa fille Charlotte avant l'ascension de l'Elbrouz. - Christian Masia

-25° en haut de l'Elbrouz

Défi relevé entre le dimanche 10 juin et le mardi 12 juin 2018. Sa fille, Charlotte, l'avait rejoint pour l'ascension. Le père et la fille sont arrivés en haut de l'Elbrouz mardi 12 juin à 8h53. Une montée longue et rendue difficile par le froid (-25°).

Refuge d'étape avec l'ascension finale de l'Elbrouz. - Christian Masia

Au profit du Téléthon

Un périple réalisé au profit du Téléthon. Il était possible de suivre ses aventures sur sa page Facebook et il est toujours possible de s'y rendre notamment pour acheter des billets de tombola ou tout simplement faire un don. D'ici à décembre 2018, Christian Masia espère bien récolter au moins 10 000 euros pour le Téléthon.

• BONUS – le reportage de Tendance Ouest :